السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعليق نارى من أحمد آدم على انفصال حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب وخلع حلا شيحة الحجاب

احمد آدم
احمد آدم

علق الفنان أحمد آدم على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، قائلاً: "الخبر اللي ما بيتغيرش، انفصال شيرين وحسام حبيب". 

وأضاف الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة:"يطلعوا يقولوا الكلام دة كدب، والكلام دة مش كدب، أنا لما بشوف الخبر دة كأني شفته أربعين مرة، بحس إن الأيام رجعت أو دة خبر قديم، أو دة مسلسل 40 جزء، أو التليفون هنج مننا ومعندناش غير شيرين وحسام حبيب، وبعدين يطلعوا يكدبوا، وناس تانية تطلع ما تكدبش".

وتابع الفنان أحمد آدم: "هما خبرين عمالين نسمعهم بقالنا أربع شهور، حسام وشيرين رجعوا، حسام وشيرين اطلقوا".

وعن أخبار حلا شيحة، قال: "حلا شيحة خلعت الحجاب، حلا شيحة لبست الحجاب، أنا من رأيي عشان نسمع أخبار جديدة، إن شيرين عبدالوهاب تتحجب، وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب".

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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