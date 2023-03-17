السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميًا.. خالد البلشى نقيبًا للصحفيين

خالد البلشي
خالد البلشي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نتيجة التصويت على منصب نقيب الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أن نتيجة التصويت على منصب نقيب الصحفيين،  جاءت كالتالي:

إجمالي الحضور 5062
الأصوات الصحيحة 4888
الأصوات الباطلة 174

الإسكندراني 79 صوتا
أيمن عبد العزيز 32
سيد عبد المالك 10
طلعت هاشم 4
عبده مغربي 38
محسن هاشم 33
محمد مغربي 4
نعيمة راشد 10
ياسر مصطفى 17

وحصل خالد ميري على 2211 صوتًا، فيما حصل خالد البلشي على 2450 صوتًا، وبذلك يكون خالد البلشي نقيبًا للصحفيين

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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