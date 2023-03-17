رسميًا.. خالد البلشى نقيبًا للصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نتيجة التصويت على منصب نقيب الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أن نتيجة التصويت على منصب نقيب الصحفيين، جاءت كالتالي:

إجمالي الحضور 5062

الأصوات الصحيحة 4888

الأصوات الباطلة 174

الإسكندراني 79 صوتا

أيمن عبد العزيز 32

سيد عبد المالك 10

طلعت هاشم 4

عبده مغربي 38

محسن هاشم 33

محمد مغربي 4

نعيمة راشد 10

ياسر مصطفى 17

وحصل خالد ميري على 2211 صوتًا، فيما حصل خالد البلشي على 2450 صوتًا، وبذلك يكون خالد البلشي نقيبًا للصحفيين