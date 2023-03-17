لا يفوتك هذا المساء| 3 سيناريوهات تقود الأهلى إلى إفريقيا.. ورسائل السيسى خلال احتفالية «كتف فى كتف»

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال احتفالية «كتف في كتف»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا، آمنا به وعملنا من أجله سعيًا إلى السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية مبادرة "كتف في كتف" باستاد القاهرة، مساء الجمعة: "انتهجنا طريق البناء والتنمية ووجهنا فيها من المصاعب الكثير لكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسًا".

وتابع: "مجددًا عهدي معكم بأن نمضي قدمًا نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، وتوفير كافة السبل لشبابنا". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــــا.

بعد سحق القطن برباعية.. 3 سيناريوهات تقود الأهلى إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزا كبيرا على مضيفه القطن الكاميروني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية الأهلي، محمود كهربا "هاتريك" في الدقائق 23 و29 و51 وبيرسي تاو في الدقيقة 53.

ورفع الأهلي رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث وقبع القطن في المركز الأخير بدون نقاط. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــــا.

واقعة غريبة.. حكم بالقسم الثانى يلجأ لـ«الموبايل» لحسم صحة هدف

واقعة غريبة شهدها ملعب السويس الجديد عندما حل فريق النصر ضيفا على منتخب السويس ضمن مباريات الجولة 22 من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وبدأت الواقعة عندما سجل النصر الهدف الثاني والتعادل في آخر خمس دقائق من عمر اللقاء وسط اعتراضات من فريق السويس على الهدف بحجة وجود لمسة يد على اللاعب محرز الهدف لتتوقف المباراة ويلجأ بعدها حكم اللقاء محمد فاروق حكم منطقة الإسكندرية لـ"موبايل" أحد الحاضرين للمباراة للتأكد من صحة قراره واحتسابه للهدف. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــــا.

نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية مبادرة «كتف فى كتف»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف" التي يُنظمها التحالف الوطني الأهلي التنموي في استاد القاهرة.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات، أهمها تنظيم التحالف الوطني لاصطفاف متطوعي وممثلي الجمعيات أعضاء التحالف، مع اصطفاف قاطرات مبادرة "كتف في كتف"، التي انطلقت من استاد القاهرة لجميع المحافظات؛ لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــــا.

ضبط 12 سلاحًا ناريًا و3 كيلو مخدرات بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط 12 سلاحًا ناريًا، و3 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وبانجو، 100 جرام هيروين"، إضافة لضبط 25 سلاحًا أبيضًا، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــــا.