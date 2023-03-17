الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 سلاحًا ناريًا و3 كيلو مخدرات بكفر الشيخ

حملات مديرية الأمن
حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط 12 سلاحًا ناريًا، و3 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وبانجو، 100 جرام هيروين"، إضافة لضبط 25 سلاحًا أبيضًا، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1870 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 15 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و63 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخص تسيير، و1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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