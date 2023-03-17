«كتف في كتف».. برلماني: نموذج عملي لأهمية دور المسؤولية المجتمعية

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن المبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف"، بمثابة نموذجًا إيجابيًا لمشاركة العمل الأهلي في خدمة المجتمع وتفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية، التي يجب أن يقوم بها كل فرد داخل الدولة من أجل دعم البسطاء، لا سيما الأولى بالرعاية، فضلا عن تعميق التلاحم الوطني، في التعامل مع الأزمة العالمية وتبعاتها على محدودي الدخل، بما يسهم في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي والتعظيم من قدراتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن المبادرة نموذج لأهمية تكاتف منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الحكومة من أجل توحيد الجهود، في سبيل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مضيفة أن المبادرة تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء الجمهورية، لاسيما المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم في ظل آثار الظروف الاستثنائية العالمية، وبالإضافة إلى ذلك العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير المقومات الأساسية للحياة الكريمة خاصة للفقراء.

وأضاف “عفيفي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، لافتا أن هذه المبادرة هي الأضخم للحماية الاجتماعية، كما أنها تعكس حرص الرئيس السيسي، على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم، فضلا عن رؤيته الواعية، وتوجيهاته لإنشاء التحالف بهدف تعظيم الجهود على المستويين التنموي والتطوعي، منوهة إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة بعيدة عن العشوائية، يقوم عليها عمل التحالف، يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من العمل الخيري، ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد عضو محلس الشيوخ، على أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، فهي إحدى أدوات الدولة لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى إعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية، ومشاركة جميع أبناء الوطن، في بناء الجمهورية الجديدة، والعبور بسفينة البلاد إلى بر الأمان وسط كل هذه المتغيرات الدولية وتداعياتها.