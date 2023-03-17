يحرص صناع المحتوى دائما على إنتاج أعمال خاصة للأطفال خلال موسم رمضان من كل عام، واهتمت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال هذا العام على إنتاج أعمال مميزة ومفيدة وهادفة لفئة الأطفال، وأعلنت عن قائمة مسلسلات كرتون رمضان 2023، والتي ترصدها “الدستور” خلال التقرير التالي:

قائمة مسلسلات كرتون رمضان 2023

المحمية

تعرض قناة “الحياة” فى رمضان المقبل المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية، وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.



المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.



مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.



مسلسلات كرتون رمضان 2023

يحيى وكنوز

حقق مسلسل يحيى وكنوز نجاحًا كبيرًا الموسم الماضي برمضان 2022، ومن المقرر أن يتم طرح الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز على شاشة قناة DMC في رمضان 2023، والعمل من إخراج محمد عيد، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين بـ الأداء الصوتي، أبرزهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، ياسر جلال، عصام السقا، أحمد العوضي، أشرف عبدالباقي، وغيرهم، وتدور أحداث يحيى وكنوز في إطار درامي حول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

كما اهتمت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصنع أعمال تلفزيونية درامية تخاطب فئة الأطفال مثل مسلسلي “الصفارة” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد أمين، ومسلسل “جت سليمة” الذي تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وتدور أحداثهم في إطار اجتماعي كوميدي يناسب كل الأسر المصرية.

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