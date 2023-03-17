الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة مسلسلات كرتون رمضان 2023

المحمية
المحمية

يحرص صناع المحتوى دائما على إنتاج أعمال خاصة للأطفال خلال موسم رمضان من كل عام، واهتمت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال هذا العام على إنتاج أعمال مميزة ومفيدة وهادفة لفئة الأطفال، وأعلنت عن قائمة مسلسلات كرتون رمضان 2023، والتي ترصدها “الدستور” خلال التقرير التالي:

  قائمة مسلسلات كرتون رمضان 2023

المحمية

تعرض قناة “الحياة” فى رمضان المقبل المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية، وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.
 

   مسلسلات كرتون رمضان 2023

يحيى وكنوز

حقق مسلسل يحيى وكنوز نجاحًا كبيرًا الموسم الماضي برمضان 2022، ومن المقرر أن يتم طرح الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز على شاشة قناة DMC في رمضان 2023، والعمل من إخراج محمد عيد، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين بـ الأداء الصوتي، أبرزهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، ياسر جلال، عصام السقا، أحمد العوضي، أشرف عبدالباقي، وغيرهم، وتدور أحداث يحيى وكنوز في إطار درامي حول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

كما اهتمت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصنع أعمال تلفزيونية درامية تخاطب فئة الأطفال مثل مسلسلي “الصفارة” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد أمين، ومسلسل “جت سليمة” الذي تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وتدور أحداثهم في إطار اجتماعي كوميدي يناسب كل الأسر المصرية.

قد يهمك أيضًا:

بالاسم فقط.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

الإعلامية فاطمة مصطفى تستضيف كبار نجوم الدراما في «الراديو بيضحك في رمضان»

«مستقبل وطن» يوزع هدايا الرئيس على المواطنين بمناسبة شهر رمضان

الحلقة الحفاظ على البيئة 2023 DMC الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز التكنولوجي المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «كتف فى كتف» مساهمة فى مواجهة غلاء الأسعار

مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل إجراءات مسوغات التعيين لـ30 ألف معلم

«الجنائية الدولية» تصدر مُذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

قيادى بحركة فتح يكشف لـ«الدستور» أهمية مشاركة فلسطين فى مؤتمر شرم الشيخ

إصابة طالبة بحروق إثر اشتعال النيران فى منزلها بكرداسة

«مباراة الأمل».. اعرف طالع أبراج لاعبي الزمالك أمام شباب بلوزداد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي