الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أفشة أساسيًا.. تشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة فريق القطن الكاميروني التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلى لمواجهة القطن


وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني  ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ  أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم:  محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.
موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، على قناة beIN Sports 4.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، كل من: ياسر إبراهيم، محمود متولي، برونو سافيو، أيمن أشرف، محمد فخري، أكرم توفيق، وكريم فؤاد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد صفر من النقاط.

ويحتاج الأهلي للانتصار على القطن الكاميروني، وانتظار تعثر الهلال السوداني، غدًا أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل المحافظة على حظوظه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 10 نقاط بعد انتصاره على الأهلي بخماسية، فيما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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