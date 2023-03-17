إصابة طفل بحروق بسبب لعبة «بازوكا» فى الوادي الجديد

أصيب طفل بمحافظة الوادي الجديد، بحروق في منطقة البطن بعد انفجار لعبة بازوكا في جسده وتم تحويله لمستشفى الحروق بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة بوصول الطفل كريم مصطفي محمود مصاب بحروق في منطقة البطن والظهر إثر انفجار لعبة بازوكا في جسده وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمسكنه ونقله لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنهاء الإجراءات لنقله لمستشفى الحروق بالقاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.