قمة صينية روسية مرتقبة.. ماذا ستقدم بكين إلى موسكو؟

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الصين وروسيا أعلنتا، اليوم، عن أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني، التي تستمر في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، بعدما نشرت الصين الشهر الماضي خطة من 12 نقطة من أجل "حل سياسي للأزمة الأوكرانية"، وبعدما دعا دبلوماسي صيني كبير، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات في اتصال مع وزير الخارجية الأوكراني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن من بين أهداف زيارة شي لروسيا، وهي الأولى له في نحو أربع سنوات، الترويج "للسلام" دون أن يشير صراحة إلى حرب أوكرانيا.

وأضاف أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، فضلًا عن تعزيز الثقة الثنائية وتوطيد الشراكات الاقتصادية، بينما قال الكرملين، في بيانٍ، إن "شي" و"بوتين" سيناقشان "القضايا الراهنة من أجل مواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين"، دون أن يأتي البيان أيضًا على ذكر أوكرانيا.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن "شي" سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد زيارته روسيا.

ولم تؤكد بكين الترتيب لهذا الاتصال، وأعلنت الصين وروسيا عن شراكة "بلا حدود" في فبراير 2022 عندما زار بوتين بكين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، قبل أيام من نشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا، مطلقًا بذلك أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.