الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين

اكتمل، منذ قليل، النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وسيبدأ التصويت خلال دقائق على منصب النقيب و6 أعضاء للمجلس.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، صباح اليوم، مع فتح باب التسجيل، للمشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية، وحرص عدد كبير من المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية فور بدء تسجيل الحضور.

وحرص عدد من القيادات الصحفية على الحضور، أبرزهم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، والإعلامي حمدي رزق، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والكاتب الصحفي مصطفى بكري وغيرهم.

ودعا أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية المقرر لها اليوم.

وقال: «في انتظاركم للتعبير عن إرادتكم، فحضوركم بكثافة يحمي نقابتكم، ولقد تم اتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات على الزملاء لإنجاح الجمعية العمومية».

ولفت إلى أن النصاب القانوني للانعقاد 25% من «2335» إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات «9338»، ومن لم يسدد الاشتراك «514» فقط، ومن يحضر منهم يوم انعقاد الجمعية العمومية يُسمح له بالسداد وممارسة حقه الانتخابي، ويتوافر طاقم بمركز المعلومات لتيسير ذلك.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي بدأت في تمام العاشرة، إقبالاً كثيفاً من أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل حضورهم.

كما حرص أغلبية المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وكان من بين أبرز الحضور خالد ميري، وخالد البلشي، المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين.

وحضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد يحيى ومحمد السيد وممدوح الصغير وسامي عبدالراضي وعبدالرؤوف خليفة وجمال عبدالرحيم، وغيرهم، حرصًا على استقبال الناخبين.

وفي تمام العاشرة، فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين، اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين جمعية العمومية لنقابة الصحفيين اكتمال النصاب القانوني النصاب القانوني الصحفيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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