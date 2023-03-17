لقاءات مع جاليات وقرارات للمصريين بالخارج.. حصاد نشاط «الهجرة» خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً سلطت من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال الفترة من 11 مارس إلى 17 مارس وهو كالآتي:

1- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رجل الأعمال المصري البارز في الولايات المتحدة الأمريكية وائل حسن، وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين البارزين في مختلف المجالات وربطهم بالوطن. وأكدت الوزيرة أنها ستبذل قصارى جهدها لدعم المصريين بالخارج في مختلف الفرص، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال من المصريين في أنحاء العالم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

2- أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حملة توعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، وذلك بهدف تسليط الضوء على نجاحات المستثمرين المصريين بالخارج والتعريف بمزايا السوق المصري، في إطار دور الوزارة في الترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار.

3- كرمت قمة المرأة المصرية السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وتم منحها جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وقد شاركت الوزيرة في فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ود. منال عوض محافظ دمياط، ود. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

4- في إطار تنفيذ وزارة الهجرة لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا "THAMM، قام وفد رفيع المستوى من الوزارة بزيارة إلى ألمانيا بدعوة رسمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للمشاركة في جولة دراسية نظمتها الوكالة، من أجل متابعة موقف عدد من العمالة المصرية والمتدربين المصريين الذين تم إلحاقهم ضمن برنامج THAMM في السوق الألمانية، وللاطلاع على التعاون الناجح بين البلدين في هذا الشأن، وذلك أيضا بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى من كافة الجهات الوطنية المعنية.

5- أصدرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قرارا وزاريا بتعيين عماد سمير جرجس سوريال، مساعدا للوزيرة للشئون المالية والإدارية، في إطار خطة تطوير العمل بشكل أكبر وأكثر فعالية، ورفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

6- دعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، الطلاب العائدين من أوكرانيا ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين والراغبين في إجراء الامتحانات، لبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة.

7- في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عددا من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والفاتيكان عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفراء: بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، محمود طلعت، سفير مصر في الفاتيكان، والمستشار حازم الشوربجي رئيس القسم القنصلي في سفارة مصر في روما، وسكرتير أول عبد اللطيف شعير، نائب القنصل العام في ميلانو، وكذلك عدد من ممثلي المؤسسات ووزارات المصرية المعنية بدعم ورعاية المصريين في الخارج وحل مشكلاتهم.

8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلا من د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ وجون جميل، المدير التنفيذي لشركة إنفستجو، وماكسيموس بهنان، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمناقشة عدد من أفكار جذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

9- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نيافة الأنبا جوزيف، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في ملف الجاليات المصرية بالقارة السمراء. وقد أكدت الوزيرة على التنسيق لتنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرانس قريبا مع الجالية المصرية في ٤ من دول الجنوب الأفريقي، وهو ما رحب نيافة الأنبا جوزيف به ووعد باتخاذ اللازم تحضيرا لهذا اللقاء من أجل خروجه بأفضل النتائج.

10- استجابة لمطالب المصريين بالخارج، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة علي التطبيق الإلكتروني لمبادرة "منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة"، والاستجابة لكافة المقترحات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث قد تم مد التسجيل حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣ وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة ٧٠٪؜، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع ٣٠٪؜ فقط من الضريبة الجمركية، وربطها كوديعة يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري، وفقا لسعر الصرف وقت استرداد الوديعة.

11- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث حضر من الجانب المصري، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد كريم شريف، سفير مصر لدى الدنمارك.

12- أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، حيث التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، وقالت لسيادتها إن الشركة ولدت ككيان عملاق يجمع للمرة الأولى نخبة من كبار المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدة عدم التدخل في إدارة الشركة أو القرارات المالية فيها والحرص على إسناد المسئولية كاملة لأهل الخبرة العريقة على مدار عشرات السنين من المصريين بالخارج.