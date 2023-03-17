الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا شبهة جنائية.. ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى الدقى

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن سبب اندلاع حريق بشقة سكنية في الدقي، وتم معاينة الشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية في الدقي، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

بسؤال مالك الشقة لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة ماس كهربائي حريق شقة سكنية الدقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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