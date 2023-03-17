أخبار الظهيرة| إقبال كثيف على المشاركة في «عمومية الصحفيين».. والأهلى يصطدم بالقطن في دورى أبطال إفريقيا

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

إقبال كثيف على المشاركة فى «عمومية الصحفيين»

شهدت فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي بدأت في تمام العاشرة، إقبالا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل حضورهم.

وحرص غالبية المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية.. للتفاصيل اضغط هنا.

للحفاظ على آماله فى التأهل.. الأهلى يصطدم بالقطن فى دورى أبطال إفريقيا اليوم

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على القطن الكاميروني في السادسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رومدي أدجيا.. للتفاصيل اضغط هنا.

الكرملين يعلن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصيني، شى جين بينج، المرتقبة إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. للتفاصيل اضغط هنا.

«معلومات مجلس الوزراء» يبحث سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس، ورشة العمل الـ 17 في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي.. للتفاصيل اضغط هنا.

وزير المالية: مصر ضمن الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 5 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي.. للتفاصيل اضغط هنا.