الكرملين يعلن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصيني، شى جين بينج، المرتقبة إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف الكرملين، أنه من المقرر تبادل وجهات النظر بين الطرفين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية.

وخلال الزيارة المقبلة للرئيس الصيني، سيتم توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن زيارة شي جين بينغ لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس.

وأضاف بيان الخارجية الصينية أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.

كما يعتزم الرئيس الصيني، عقد لقاء عبر الإنترنت مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك بعد زيارة محتملة لموسكو، على الأرجح.

ووفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر خاصة، فإن لقاء شي جين بينج مع نظيره الأوكراني سيكون الأولى من نوعها منذ اندلاع العملية الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بواشنطن، يوم الجمعة: "نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من من الوصول للموارد التي تدعم آلتها الحربية".