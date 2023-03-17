للحفاظ على آماله في التأهل.. الأهلي يصطدم بالقطن في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على القطن الكاميروني في السادسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رومدي أدجيا.

يدخل المارد الأحمر المباراة وهدفه الوحيد فقط الفوز على بطل الكاميرون بعد الخسارة من صن داونز بخماسية في الجولة الماضية وهو ما جعل الفريق في موقف صعب ويحتاج لتحقيق الفوز في المباراتين القادمتين وانتظار تعثر الهلال السوداني أمام بطل جنوب افريقيا للصعود لربع نهائي دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما يأتي القطن في المركز الأخير دون أي نقطة ويتصدر صن داونز المجموعة برصيد عشر نقاط.

ويدخل القطن الكاميروني اللقاء من أجل البحث عن أي فوز له في المجموعة، حيث لم ينجح في الفوز في أي مباراة بالمجموعات حتى الآن، ويسعى لتقديم أداء مشرف على أرضه ووسط جماهيره أمام الأهلي في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية لحفظ الماء الوجه خلال البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة التغلب على الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق خاصة بعد الخسارة أمام صن دوانز.

وشدد «كولر» خلال الجلسة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين وأن أي نتيجة غير الفوز بعدد وافر من الأهداف سيكون بمثابة الوداع الرسمي للفريق من البطولة التي ينافس على لقبها.

وحذر المدير الفني رباعي خط الدفاع وحراسة المرمي من تكرار الأخطاء التي تكررت في مباراة صن دوانز وبعد مشاهدة مباريات القطن الكاميروني على ملعبه حذر من اندفاعه الهجومي ولابد من غلق المساحات وعدم الانشغال بأي أمور في المدرجات حتى لا يفقد أي لاعب تركيزه في الملعب.

وطالب كولر من خط الهجوم بضرورة استثمار أي فرصة أمام مرمي المنافس خاصة أننا نفتقد الهدافين في المباريات لغياب التركيز عند البعض وانشغال الأخر بالرحيل عن الفريق ولابد من احترام المنافس مهم كان ترتيبه في المجموعة.