الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ما تداعيات التقاط الولايات المتحدة صورًا للمقاتلة الروسية فوق البحر الأسود

المقاتلة الروسية
المقاتلة الروسية

نشرت الولايات المتحدة لقطات للطائرة الروسية التي اصطدمت بطائرة أمريكية دون طيار فوق البحر الأسود، حيث أظهر مقطع فيديو نشره البنتاجون اللحظات التي سبقت تحطم مقاتلة روسية في طائرة بدون طيار أمريكية من طراز ريبر بقيمة 32 مليون دولار بعد رشها بوقود الطائرات صباح الثلاثاء فوق البحر الأسود.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن اللقطات تظهر رفع السرية عن طائرة مقاتلة من طراز Su-27 Flanker  وتقوم بتمريرتين متقاربتين بشكل استثنائي للطائرة بدون طيار بدون طيار، وهي ترش الوقود أمامها، وهو أسلوب تحرش يقول خبراء أمريكيون إنه لم يسبق رؤيته من قبل.

وأكدت الصحيفة أن في التمريرة الثانية، تتحرك Su-27 بالقرب من MQ-9 Reaper لدرجة أن الصورة أصبحت منقطة لفترة وجيزة، مما يشير إلى حدوث تصادم.

وقالت الجارديان إنه عندما عادت الكاميرا، يمكن رؤية جناح مروحة منحني - ضرر خطير بما يكفي لسلاح الجو الأمريكي لإجبار الطائرة بدون طيار على الهبوط، وسقطت في المياه الدولية في البحر الأسود ، وقال مسؤولون روس كبار إنهم يأملون في إنقاذها.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، إن الطائرات الروسية أصبحت أيضًا أكثر عدوانية تجاه القواعد الأمريكية في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث حلقت محملة بالأسلحة في محاولة، لتكون استفزازية".

وقال كوريلا للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "ما نراه هو زيادة في الآونة الأخيرة في السلوك غير المهني وغير الآمن لسلاح الجو الروسي في المنطقة". وأضاف: "لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا منذ حوالي 1 مارس".

وقد أطلع المسؤولون الأمريكيون على أن لقطات إسقاط طائرة ريبر بدون طيار "تؤكد تمامًا" حدوث تصادم وإغراق للوقود - لكنهم أضافوا أنها لم تؤكد نية الطيار الروسي وما إذا كان الهدف منها ضرب ريبر.

ومن خلال إيقاف الصور مؤقتًا، من الممكن رؤية أن Su-27 كانت مسلحة بأربعة صواريخ على الأقل. قالت الولايات المتحدة إن الطائرة ريبر كانت غير مسلحة ، ومن المرجح أن تقوم بالمراقبة والاستطلاع فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا .

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الشريط الذي يبلغ طوله 40 ثانية تم تحريره من قبل الجيش الأمريكي لكنه أظهر الأحداث بترتيب تسلسلي في نهاية فترة متواصلة من المضايقات من قبل طائرتين روسيتين.

 

 

طائرة أمريكا روسيا الجارديان البحر الأسود

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وائل لطفي

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