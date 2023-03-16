الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023

أذان رمضان
أذان رمضان

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المسلمين خلال الفترة الحالية ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، ومعروف أن كل مسلم يحرص على معرفة إمساكية رمضان 2023، والامساكية تحتوي على مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار نقدم للمتابعين إمساكية رمضان 2023، موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023 وإمساكية الشهر كاملاً.

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023 

الخميس 1 رمضان

الفجر: 04:29

الشروق: 05:56

الظهر: 12:02

العصر: 03:30

المغرب: 06:08

العشاء: 07:26

 

الجمعة 2 رمضان

الفجر: 04:27

الشروق: 05:54

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:26

 

السبت 3 رمضان

الفجر: 04:26

الشروق: 05:53

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:27

 

الأحد 4 رمضان

الفجر: 04:25

الشروق: 05:52

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

 

الاثنين 5 رمضان

الفجر: 04:23

الشروق: 05:51

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

 

الثلاثاء 6 رمضان

الفجر: 04:22

الشروق: 05:50

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:11

العشاء: 07:29

 

الأربعاء 7 رمضان

الفجر: 04:21

الشروق: 05:48

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:30

 

الخميس 8 رمضان

الفجر: 04:19

الشروق: 05:47

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:31

 

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18

الشروق: 05:46

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:31

 

السبت 10 رمضان

الفجر: 04:17

الشروق: 05:45

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:32

 

الأحد 11 رمضان

الفجر: 04:15

الشروق: 05:44

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:14

العشاء: 07:33

 

الاثنين 12 رمضان

الفجر: 04:14

الشروق: 05:42

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:33

 

الثلاثاء 13 رمضان

الفجر: 04:13

الشروق: 05:41

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:34

 

الأربعاء 14 رمضان

الفجر: 04:11

الشروق: 05:40

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:35

 

الخميس 15 رمضان

الفجر: 04:10

الشروق: 05:39

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:36

 

الجمعة 16 رمضان

الفجر: 04:09

الشروق: 05:38

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:17

العشاء: 07:36

 

السبت 17 رمضان

الفجر: 04:07

الشروق: 05:36

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:37

 

الأحد 18 رمضان

الفجر: 04:06

الشروق: 05:35

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:38

 

الاثنين 19 رمضان

الفجر: 04:05

الشروق: 05:34

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:19

العشاء: 07:39

 

الثلاثاء 20 رمضان

الفجر: 04:03

الشروق: 05:33

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

 

الأربعاء 21 رمضان

الفجر: 04:02

الشروق: 05:32

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

الخميس 22 رمضان

الفجر: 04:01

الشروق: 05:31

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:41

الجمعة 23 رمضان

الفجر: 03:59

الشروق: 05:30

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:42.

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السبت 24 رمضان

الفجر: 03:58

الشروق: 05:28

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:22

العشاء: 07:43

الأحد 25 رمضان

الفجر: 03:57

الشروق: 05:27

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44

الإثنين 26 رمضان

الفجر: 03:55

الشروق: 05:26

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44

الثلاثاء 27 رمضان

الفجر: 03:54

الشروق: 05:25

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:45

الأربعاء 28 رمضان

الفجر: 03:53

الشروق: 05:24

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:46

الخميس 29 رمضان

الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:25

العشاء: 07:47.

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