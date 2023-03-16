المؤبد لكهربائى بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، كهربائي سيارات بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، والاتجار في أسلحة نارية بعين شمس.

وأحالت النيابة العامة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "محمد ز" 38 سنة كهربائي سيارات، في القضية رقم 18513 لسنة 2021 جنايات عين شمس، ورقم 3492 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر "الهيروين" و"حشيش" و"ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تاجر في سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر تستخدم علي الأسلحة النارية، بدون مسوغ قانوني.

وجاء فى أقوال معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، نفاذا لإذن النيابة العامة توجه إلي مسكن المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر حوزته علي 11 لفافة هيروين، وبتفتيش منزله عثر على 180 لفافة وقطعتين لذات المخدر، وسلاح ناري وطلقة لذات عيار السلاح، ومبالغ مالية وهواتف محمولة وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف للاتصال بالعملاء والسلاح الناري والذخائر بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.