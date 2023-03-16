الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حظ متعثر».. ماذا يكشف طالع أبراج لاعبي الأهلي قبل مباراة القطن؟

الأهلي
الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الأهلي والقطن الكاميروني والتي تقام غدًا الجمعة الموافق 17 مارس 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يرفع النادي الأهلي شعار لا بديل عن الفوز في هذه المباراة بعد تعقد موقفه في المجموعة التي تضم ماميلودي صاندونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، بالإضافة إلى تعويض خسارة المباراة الماضية والتي انتهت بخماسية للنادي الجنوب إفريقي.

وبعيدًا عن فنيات المباراة الحاسمة، نقدم في السطور التالية حظوظ أبرز نجوم المارد الأحمر، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد الشناوي:

يعتبر محمد الشناوي، والملقب بحارس مصر الأول، من أكثر اللاعبين الذين وجهت لهم الانتقادات عقب الخسارة من فريق صاندونز الجنوب إفريقي، بسبب الرعونة في التصدي والتعامل مع الكرات المصوبه عليه.

وعن حظوظه لا تختلف كثيرًا عن زميل الفريق أفشة، حيث ينتمي لبرج القوس، الذي يعيش حالة من التعثر على الصعيد المهني والاجتماعي.

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دوري أبطال إفريقيا| «كولر»: هدفنا تحقيق الفوز على «القطن» ولاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية

 

محمد عبدالمنعم:

حالة من عدم الاستقرار يعيشها اللاعب محمد عبد المنعم، والذي يعتبر أحد أعمدة خط الدفاع للنادي الأهلي، بسبب الثغرات التي تسببت في الكثير من الأهداف على النادي الأهلي.

ينتمي اللاعب لمواليد برج الدلو، والذي وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية، يعيش حالة من النجاح على المستوى المهني، أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي قد يواجه بعض المشكلات والمصاعب.

عمرو السولية:

ابتعد عمرو السولية عن مستواه الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الفريق، حيث يلعب بمركز خط المنتصف، فهو المسئول الأول عن نقل اللعب للهجوم.

ينتمي السولية لمواليد برج الحمل، والذي يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني، الأمر الذي يجعل السولية الأكثر حظًا بين زملاء الفريق.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

 

محمد مجدي أفشة:

مثل زملاء الفريق، يمر النجم أفشة ببعض التعثرات وعدم التركيز في الملعب، الأمر الذي جعل الكثير من الجماهير ينتقدونه بشكل كبير من اجل استعادة مستواه من جديد.

ينتمي أفشة، لمواليد برج القوس، والذي يتسم بالروح العالية والسعي وراء النجاح دائمًا، ولكن هذه الفترة قد تكون الأصعب عليهم حيث يواجهون المشكلات والمصاعب، خاصة على الصعيد المهني.

الأهلي والقطن الكاميروني الاهلى والقطن الهلال السوداني دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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