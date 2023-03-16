دوري أبطال إفريقيا| «كولر»: هدفنا تحقيق الفوز على «القطن» ولاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء غدٍ بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة مباراة الغد».

وواصل المدير الفني حديثه: «شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا».

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.

الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول للكرة بالنادي، أكد على تجهيز برنامج غذائي خاص يتناسب مع نقص الأوكسجين في الكاميرون، خلال فترة وجود بعثة الأهلي بمدينة جاروا، والتي بدأت أمس الأربعاء ولحين الانتهاء من مباراة القطن الكاميروني التي تقام غداً الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال استشاري التغذية إن نقص الأوكسجين في الكاميرون سيتم تعويضه بالمحاليل الملحية وأغذية مضادة للأكسدة والتي تحتوي على النترات وفيتامين سي والتي تساعد على سرعة امتصاص الدم للأوكسجين مع مراعاة وقت المباراة، وخلال التدريبات والتي سيتم خلالها عمل وقفة كل١٢دقيقة لتعويض الجسم بالماء وبالمحاليل الملحية.

وأشار إلى اصطحاب بعض الأغذية الضرورية من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون لضمان التغذية السليمة خلال تواجد البعثة بمدينة جاروا.

كما أكد استشاري التغذية على تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص لفترة الإقامة في جنوب إفريقيا والذي اشتمل على الفيتامينات والمعادن والأملاح، مع تناول بعض المعادن مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم لتعويض فقدها نتيجة درجة الحرارة العالية ونقص الأوكسجين.