بوتين: نواجه حرب عقوبات لا مثيل لها.. وحققنا 332 مليار دولار فائضًا تجاريًا

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على العقوبات المفروضة ضد روسيا، مؤكدًا أنه لا توجد دولة تواجه حجم العقوبات التي تعرضت لها روسيا.

وقال بوتين خلال كلمة له نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» الخميس، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم العقوبات التي تعرضت لها بلاده لم تتعرض لها دولة أخرى.

وأكد الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا هي بمثابة حرب على بلاده، مضيفًا: «نواجه حرب عقوبات لم يسبق لها مثيل».

وأشار بوتين إلى أنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن بلاده حققت فائضًا تجاريًا بقيمة 332 مليار دولار، مع تراجع التضخم، مؤكدًا أن الدول الغربية تواجه معدلات تضخم أعلى من التي تواجهها روسيا.