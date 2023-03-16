خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 واحد سري للمعلمين والطلاب

يتساءل طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات عن كيفية تسجيل استمارة 1 سري، وذلك بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة واحد سري ثانوية عامة 2023 من خلال موقعها الرسمي عبر الإنترنت، ومن ثم تصدر البحث عن تلك الاستمارة محركات البحث في مصر في الأيام الأخيرة.

استمارة 1 سري ثانوية عامة العام الدراسي 2023

وتيسيرًا على الطلاب وبدلًا من التزاحم على المدارس وتعطيل الطلبة عن الدراسة، وجهت الإدارة المركزية للامتحانات جميع المديريات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالبدء في تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2023، من خلال موقع بوابة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 مارس 2023.

استمارة 1 سري العام الدراسي 2023 للمعلمين

في الإطار ذاته، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة 1 واحد سري ثانوية عامة 2023، سيكون متاحًا أمام كافة المعلمين والإداريين العاملين المدارس التي ستنظم امتحانات الشهادة الثانوية 2023 ويرغبوا في الاشتراك بأعمال مراقبة وملاحظة والإشراف على عملية امتحانات الثانوية العامة 2023.

خطوات طباعة 1 سرى ثانوية عامة 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يلخص في السطور الآتية كافة التعليمات التي أوردتها وزارة التربية والتعليم من أجل أن تقوم بعملية طباعة 1 سرى ثانوية عامة 2023، وعلى جميع الطلاب اتباع عدد من الخطوات التي نوضحها في التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا

- كتابة البيانات التالية في الخانات المخصصة لها وهي كالأتي:

البريد الإلكتروني.

المسلسل.

كلمة المرور.

- بعد كتابة البيانات اضغط على أيقونة تسجيل دخول.

- على الفور سيظهر أمام الطلاب خدمة تسجيل 1 عضوية.

خطوات تسجيل استمارة 1 سري للمعلمين

يجب على المعلنين اتباع نفس الخطوات السابقة التي اتبعها الطلاب علاوة على الخطوات الآتية:

بعد اتباع الخطوات السابقة سيظهر للمعلم بعد ذلك بيانات المعلم بالترتيب الأبجدي.

ثم استكمل البيانات المطلوبة مثل تحديد الموانع من مراقبة الامتحانات.

- يدون المعلم بعض البيانات الشخصية الخاصة به وهي كالتالي:

الاسم رباعي.

الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

تاريخ التعيين.

المادة التي يدرسها.

المرحلة التي يدرس بها.

المدرسة التي يعمل بها حاليا.

- أخيرًا طباعة الاستمارة وتسلم من خلال كود المعلم للتأكيد على صحة البيانات الشخصية.

-ويجب على المعلمين ختم الاستمارة من المدرسة وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة بعد ذلك.