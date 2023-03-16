«صحة الدقهلية»: إعدام 865 كيلو أغذية وتحرير 110 محاضر

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى حملات تفتيشية على 189منشأة، تبين أن 46 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 169 محضراً وسحب 110 عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 865 كيلو من أغذية متنوعة، و254 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

IMG-20230316-WA0207

IMG-20230316-WA0206

IMG-20230316-WA0205