الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية»: إعدام 865 كيلو أغذية وتحرير 110 محاضر

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى حملات تفتيشية على 189منشأة، تبين أن 46 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 169 محضراً وسحب 110 عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 865 كيلو من أغذية متنوعة، و254 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية. 

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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حملات تفتيشية ترخيص الغلق الفوري اداره ماقبه الأغذية منشأت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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