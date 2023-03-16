الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات بعد قليل

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، إعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٣م على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات من أعمالها والتي عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب و مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلين من الأزهر الشريف، المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ،وزارة الثقافة ، كلية التربية بجامعة عين شمس ، الهلال الأحمر المصري، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، اتحاد هيئة المستثمرين العرب ، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، جمعية الاورمان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض  113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة،  18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قري حياة كريمة ، 5 حاصلات علي مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولي علي مستوي المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

وبلغ عدد مراكز المرأة المعنفة  9 مراكز فى محافظات لقاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الفيوم، بنى سويف والمنيا، وجاري افتتاح 4 مراكز أخرى فى سوهاج، بورسعيد وكفر الشيخ ودمياط،  وفقا لدراسة جدوي تحدد الاحتياج الفعلي في كل محافظة.

الأزهر الشريف الأمهات المثاليات أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري

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