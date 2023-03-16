الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار عاجل من النيابة بعد العثور على جثة داخل فندق شهير بالهرم

جثة
جثة

أمرت نيابة الهرم الجزئية بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل فندق سياج بنطاق دائرة القسم، لحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة داخل الفندق في ظروف غامضة بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل فندق سياج بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية وملقاة داخل فندق سياج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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