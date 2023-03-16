الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرقابة الصحية» تناقش دخول مستشفيات المراكز المتخصصة لمنظومة التأمين الشامل

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة ضم ممثلي الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، لبحث الخطوات التنفيذية لخطة تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في إطار استعدادات الأمانة لتقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل رسميًا بمختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطبيق معايير GAHAR وخطة التسجيل والاعتماد خلال عامي 2023 و2024، وكذلك الجهود المشتركة التي تمت للتعريف بالمعايير واستخدام الأدوات التي تتيحها الهيئة للتقييم الذاتي وتطوير الأداء خلال الفترة السابقة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة للتعاون والمشاركة بخبراتها في تطبيق معايير الجودة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستشفيات الأمانة لتذليل أية عقبات قد تواجه عملية التسجيل والاعتماد.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على بدء إجراءات التسجيل لمستشفيات دار الشفاء، والزيتون التخصصى، وأورام دار السلام هرمل، والشيخ زايد التخصصى، ومستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا، ومركز أورام دمنهور، ومركز علاج الأورام بميت غمر، على أن تشمل خطة التسجيل 40 منشأة بنهاية 2024.

شارك بالاجتماع الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وممثلو إدارات التسجيل والاعتماد، المراجعون، تسجيل أعضاء المهن الطبية، الدعم الفني للمنشآت الصحية.

مناقشة خطة تسجيل اعتماد مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة منظومة التأمين الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخطوات التنفيذية التأمين الصحي الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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