الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال أبريل.. خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» في البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، خريطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر أبريل المقبل والتي تطوف قرى المحافظة، وتم تخفيضها من 8 قوافل شهرية إلى 4 قوافل تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. 

وكشفت خطة القوافل خلال أبريل، أنه تنطلق أولى القوافل يوم 1 أبريل المقبل وتقضى يومى 1 و2 أبريل بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، والتى تبعد عن المدينة من ناحية الشمال تقريبا 60 كيلو مترا.

ومن الحمروين تنطلق القوافل إلى منطقة الأمل أيضا التابعة لمدينة القصير، حيث تقضى فيها يومى 3 و4 أبريل، ومن القصير إلى الحويطات بسفاجا يومى 5 و6 أبريل، ومن الحويطات إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك يتم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانا، وصرف العلاج مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

البحر الاحمر المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة مديرية الشؤون الصحية وكيل وزارة الصحة حياة كريمه القوافل العلاجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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