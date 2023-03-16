الفرق المتأهلة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا 2023 وموعد قرعة دور الـ8

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، فى جميع أنحاء العالم، عن موعد قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا وأسماء الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي للشامبيوزليج، حيث انتهت أمس الأربعاء مباريات إياب دور الـ16 بتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد فوزه أمام فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة الإياب بهدف نظيف، ليصبح مجموع المباراتين 6-2، بعد الفوز ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما حسم فريق نابولي الإيطالي، تأهله إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز على نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، ذهابا بهدفين دون رد، وإيابا بثلاثية نظيفة.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

بايرن ميونيخ الألماني.

ريال مدريد الإسباني.

بنفيكا البرتغالي.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشيلسي الإنجليزي.

اي سي ميلان الإيطالي.

إنتر ميلان الإيطالي.

نابولي الإيطالي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة القادم الموافق 17 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية بمقر اليويفا.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، في يومي 11 و12 أبريل القادم، بينما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.