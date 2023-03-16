الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الفرق المتأهلة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا 2023 وموعد قرعة دور الـ8

دورى أبطال أوروبا
دورى أبطال أوروبا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، فى جميع أنحاء العالم، عن موعد قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا وأسماء الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي للشامبيوزليج، حيث انتهت أمس الأربعاء مباريات إياب دور الـ16 بتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد فوزه أمام فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة الإياب بهدف نظيف، ليصبح مجموع  المباراتين 6-2، بعد الفوز ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما حسم فريق نابولي الإيطالي، تأهله إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز على نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، ذهابا بهدفين دون رد، وإيابا بثلاثية نظيفة.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

  • بايرن ميونيخ الألماني.
  • ريال مدريد الإسباني.
  • بنفيكا البرتغالي.
  • مانشستر سيتي الإنجليزي.
  • تشيلسي الإنجليزي.
  • اي سي ميلان الإيطالي.
  • إنتر ميلان الإيطالي.
  • نابولي الإيطالي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة القادم الموافق 17 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية بمقر اليويفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأربعاء 15-3-2023

ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد تسجيل هالاند خمسة أهداف فى 63 دقيقة

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات  الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، في يومي 11 و12 أبريل القادم، بينما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

دوري ابطال اوروبا الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

هيفاء وهبى تتألق فى عيد ميلادها بـ«بورنص وتورتة»

الفرق المتأهلة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا 2023 وموعد قرعة دور الـ8

المخابرات الفرنسية تتوقع مشاركة مليون متظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد

شروط المملكة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة لعام 2023

«المصريين الأحرار» كلمة الرئيس الصينى خلال مؤتمر الحوار الرفيع كانت موجزة صائبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»