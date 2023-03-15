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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأربعاء 15-3-2023

هالاند
هالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم، وقبل انطلاق الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة 17 من شهر مارس الجاري وتستمر حتى يوم الأحد 19 من الشهر ذاته، حيث يهتم الجمهور كرة القدم في مصر وخارجها بأخبار الدوري الإنجليزي، ومبارياته، وبالتأكيد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والذي يشهد منافسة شرسة في كل عام كان من أبطال المشهد في هذا الأمر المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لكن يزيح الملك المصري الوافد النرويجي ايرلينج هولاند مهاجم فريق مانشستر سيتي من المشهد والذي تربع على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه.

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الترتيباللاعبعدد الأهداف

1

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي28

2

هاري كين - توتنهام20

3

إيفان توني - برينتفورد 16

4

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد14

5

جابرييل مرتينلي - أرسنال11

6

ألكساندر ميتروفيتش - فولهام11

7

محمد صلاح - ليفربول11

8

  ميجيل ألميرون - نيوكاسل11

9

رودريجو مورينيو - ليدز10

10

جيمس ماديسون - ليستر سيتي9

11

فيل فودين - مانشستر سيتي9

12

لياندرو تروسار - برايتون8

13

هارفي بارنز - ليستر سيتي8

هالاند يوسع الفارق بينه وبين منافسيه 

ولا يزال يحافظ هالاند على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم بفارق 8 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه، وهو هاري كين صاحب العشرون هدفا، بينما استطاع محمد صلاح أن يتقدم بشكل طفيف في ترتيب جدول الهدافين بعد تحقيقه لـ 11 هدف خلال الموسم الحالي ساعيا لتحقيق المزيد واستعادة مكانته التي اعتاد على تحقيقها خلال المواسم الماضية.

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ويتصدر فريق نادي أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة 27 برصيد نقاط 66 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 61 نقطة ويبتعد مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عن المنافسة بفارق 11 نقطة عن الوصيف حيث يمتلك المان يونايتد 50 نقطة.

ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الدورى الانجليزى هدافي الدوري الإنجليزي هالاند محمد صلاح هاري كين

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وائل لطفي

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