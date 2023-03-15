ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد تسجيل هالاند خمسة أهداف فى 63 دقيقة

صعد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

هالاند انفجر تهديفيًا أمام لايبزيج وسجل خمسة أهداف في 63 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب مستبدلًا لجوليان ألفاريز.

وتصدر هالاند صدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي بـ 8 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد "سوبر ميجا" هالاند

إيرلينج هالاند 10 أهداف

محمد صلاح 8 أهداف

جونكالو راموس وكيليان مبابي 7 أهداف

جواو ماريو ورافا سيلفا وفينسيوس جونيور 6 أهداف

وصار هالاند أسرع لاعب يسجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك الإنجاز بعد 25 مباراة فقط في المسابقة القارية، متفوقًا على الهولندي رود فان نيستلروي، الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعد 34 مباراة.

كما أصبح هالاند أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف أيضًا بعمر 22 عامًا و236 يومًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفًا عند بلوغه 23 عامًا و131 يومًا.

وتقدم هالاند لـ مانشستر سيتي بهدف أول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 24 بضربة رأسية من متابعة لتسديدة كيفن دي بروين التي ارتطمت بالعارضة.



وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.