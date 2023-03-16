الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كرم جبر: على المنصات احترام ديننا وثقافتنا وعدم بث محتوى غير أخلاقى

كرم جبر
كرم جبر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إنه مع انتشار المنصات وفي بعض الأوقات تعرض محتوى غير أخلاقي يتعارض مع ديننا وثقافتنا العربية، مؤكدًا أن هناك قوانين تنص على احترامها للدول التي تبث فيها، فعليهم احترام قوانيننا.

 

المثلية الجنسية بأمريكا

وأضاف خلال حواره ببرنامج "عن قرب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المثلية الجنسية معترف بها في بعض الولايات الأمريكية والبعض الآخر لا، كما ان الرئيس السابق دونالد ترامب كان يمنعها بينما الرئيس الحالي جو بايدن يقرها، مؤكدًا أنها ليست قانون فرضه على العالم، ولكن الأمر يحتاج لجهد عربي مشترك لمنع عرض أي محتوى  مخالف.

 

وتابع، أنه لابد أن نتعامل بمبادئ الإسلام كدين للمحبة والحوار، لتقديم صورة صحيحة عنه لأن "داعش، قدمت صورة مخالفة للإسلام وهو بريئ تمامًا منها وعلينا إعلاء قيم الإسلام ويجب التعامل معه بقيم منضبطة بعيدًا عن التعصب. 

كرم جبر ثقافتنا العربية ديننا أمريكا بمبادئ الإسلام

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