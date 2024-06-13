الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم

محمد صلاح آدم
محمد صلاح آدم

توفى منذ قليل والد الفنان محمد صلاح آدم، وتقام صلاة الجنازة عليه من مسجد العمري بعد صلاة الظهر، فيما يقام العزاء ليلًا بالقاعة الأولى بمنارة الإسكندرية غدًا الخميس.

txt

عمرو يوسف يكشف كواليس شخصية ربيع فى "ولاد رزق 3"

txt

تفاصيل شخصية رزان مغربى فى «ولاد رزق 3»

txt

أوس أوس ينشر موقفًا كوميديًا لكلب فى لوكيشن "الماكس"

txt

"وَحدة وَحدة".. جنات تطرح أغنيتها الجديدة قبل عيد الأضحى

txt

«استغنينا».. محمد الشرنوبى يدعو للطاقة الإيجابية فى أغنية جديدة

txt

ماذا قدم على صبحى فى تجربته الأولى بـ"ولاد رزق 3"؟

txt

تعرف على دور أحمد الرافعى فى أحداث "ولاد رزق 3"

txt

طارق العريان: أتوقع إنتاج جزء رابع من "ولاد رزق" بمشاركة كريم عبدالعزيز

txt

أحمد عز: فيلم ولاد رزق 3 تحدي كبير ودائم في مسيرتي

txt

وصول أحمد عز وعمرو يوسف والعريان للمؤتمر الصحفى لـ"ولاد رزق 3"

وكتب محمد صلاح آدم في منشوره عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج صلاح هاشم".

وتابع "ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد العمرى والمدافن في العامود الباب الأوسط والعزاء ليلًا بعد صلاة المغرب بمضيفة المنار القاعة الأولى الإسكندرية".

وأضاف:"اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

محمد صلاح ادم الفنان محمد صلاح ادم توفى منذ قليل والد الفنان محمد صلاح توفى منذ قليل والد الفنان محمد صلاح ادم صلاح ادم الإسكندرية

مواد متعلقة

عمرو يوسف يكشف كواليس شخصية ربيع فى "ولاد رزق 3"

تفاصيل شخصية رزان مغربى فى «ولاد رزق 3»

أوس أوس ينشر موقفًا كوميديًا لكلب فى لوكيشن "الماكس"

"وَحدة وَحدة".. جنات تطرح أغنيتها الجديدة قبل عيد الأضحى

«استغنينا».. محمد الشرنوبى يدعو للطاقة الإيجابية فى أغنية جديدة

ماذا قدم على صبحى فى تجربته الأولى بـ"ولاد رزق 3"؟

تعرف على دور أحمد الرافعى فى أحداث "ولاد رزق 3"

طارق العريان: أتوقع إنتاج جزء رابع من "ولاد رزق" بمشاركة كريم عبدالعزيز

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

رسميًا.. التنسيق الثانوي العام 2024 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة