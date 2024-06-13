وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم

توفى منذ قليل والد الفنان محمد صلاح آدم، وتقام صلاة الجنازة عليه من مسجد العمري بعد صلاة الظهر، فيما يقام العزاء ليلًا بالقاعة الأولى بمنارة الإسكندرية غدًا الخميس.

وكتب محمد صلاح آدم في منشوره عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج صلاح هاشم".

وتابع "ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد العمرى والمدافن في العامود الباب الأوسط والعزاء ليلًا بعد صلاة المغرب بمضيفة المنار القاعة الأولى الإسكندرية".

وأضاف:"اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".