الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 16-3-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة والتي تختلف بشكل شبه يومي مع اختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب خطوط الطول، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 16-3-2023.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٣ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م

«نجم» يكشف خطة دار الإفتاء للصائمين فى شهر رمضان

ما حكم الشك في ابتداء المسح على الخفين ووقته؟.. الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط 

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء ٧:١٩ م

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 

صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥١ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٣ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٤٦ م

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رابط دار الإفتاء المصرية.. استعلام عن فتوى

الصلاة صلاة الظ ه ر صلاة الع صر صلاة الم غرب صلاة الع شاء

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وائل لطفي

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