مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 16-3-2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة والتي تختلف بشكل شبه يومي مع اختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف من محافظة لأخرى حسب خطوط الطول، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 16-3-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٣ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء ٧:١٩ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥١ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٣ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٤٦ م