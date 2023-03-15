لا يفوتك هذا المساء| توجيهات رئاسية للدعم المزارعين.. واستقبال أولى شحنات اللحوم من تشاد

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

توجيهات رئاسية لتوجيه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر

اجتمع اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مع اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، والنائب علي أحمد علي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر وكذلك العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومعاون الوزير للاتصال السياسي، ومعاون الوزير للإعلام وشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتحدث الرسمي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.

نائب رئيس «منتجي الدواجن»: القطاع يواجه خطرًا يفوق أزمة «إنفلونزا الطيور»

طالب ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، بتفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية بين المحافظات وزيادة الإفراجات الفورية والبحث عن طرق ووسائل أخرى لزيادة إنتاج مصر من الأعلاف، وبالتالي مضاعفة حجم إنتاج الطيور والتغلب على الأزمة الحالية.

وقال «الزيني»، فى حواره لـ«الدستور»، إن قطاع الدواجن يواجه خطرًا كبيرًا الآن يفوق خطر ما واجهه القطاع في عام 2006، لافتًا إلى أن سعر مدخلات الإنتاج من الأعلاف واللقاحات وغيرها كان سببًا أساسيًا فى ارتفاع الأسعار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.

«حماة الوطن» يستقبل أولى شحنات اللحوم المبردة من تشاد «فيديو»

وصلت أولى طلائع شحنات اللحوم المبردة والتي تم ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية من دولة تشاد إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك تنفيذا للتعاون المبرم بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد.

وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه من المستهدف استيراد 660 طناً شهريًا وطرحها في الأسواق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.

البرامج الدينية على قنوات المتحدة فى رمضان: أحكام التجويد ومناقشة مسائل الفقه والحياة اليومية

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم أفضل البرامج الدينية خلال شهر رمضان، من خلال الحرص على اختيار الأفكار والضيوف ومقدمي البرامج، بما يليق بالمشاهدين المصرى والعربى، ويمثل إضافة لرصيد الوعي الدينى والمجتمعي، الذي يرتقي بالذوق العام ويخاطب جميع الفئات العمرية، وبجانب البرامج، ستعمل الشركة على بث صلاتي التراويح والفجر عبر شبكة قنواتها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.

إقبال على معرض «أهلًا رمضان» بمدينة نصر.. ومواطنون: «وفر عليا نص الثمن»

شهد معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر في يومه الأول للجمهور إقبالًا كثيفًا من المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

"الدستور" يرصد في السطور التالية ردود أفعال المواطنين على توافر السلع وتخفيض أسعارها.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.

كيلو الزبيب بـ50 جنيهًا.. أسعار الياميش داخل معارض «أهلًا رمضان»

شهد معرض “أهلًا رمضان” بمدينة نصر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع التخفيضات الكبيرة على السلع الغذائية.

ووفر المعرض اللحوم البلدي الطازجة بسعر لا يتجاوز 180 جنيهًا بفارق أكثر من 80 جنيهًا عن السعر المتداول في الأسواق حاليًا، إضافة إلى توافر السلع الرمضانية وعلى رأسها ياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.

كاميرات المراقبة مفتاح واقعة العثور على طفلة بمقابر أوسيم

تجري نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة في المقابر في ظروف غامضة في أوسيم، وتسمع لأقوال جيران المنطقة للتوصل للواقعة.

وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها، للوصول لهوية الطفلة ومرتكب الواقعة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــــا.