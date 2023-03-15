البرامج الدينية على قنوات المتحدة فى رمضان: أحكام التجويد ومناقشة مسائل الفقه والحياة اليومية

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم أفضل البرامج الدينية خلال شهر رمضان، من خلال الحرص على اختيار الأفكار والضيوف ومقدمى البرامج، بما يليق بالمشاهدين المصرى والعربى، ويمثل إضافة لرصيد الوعى الدينى والمجتمعى، الذى يرتقى بالذوق العام ويخاطب جميع الفئات العمرية، وبجانب البرامج، ستعمل الشركة على بث صلاتى التراويح والفجر عبر شبكة قنواتها.

على جمعة يتتبع سير أعلام «دولة التلاوة»: تقصٍ تاريخى وتحليل موسيقى

يعد برنامج «مصر دولة التلاوة» من تقديم الإعلامى عمرو خليل مع فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة، واحدًا من أهم البرامج التى تقدمها «المتحدة» لمشاهديها خلال الشهر الكريم.

يتتبع البرنامج سير أعلام القراء المصريين الذين وصلت شهرتهم إلى جميع بلدان العالم.

ويعد البرنامج الجديد الجزء الرابع من سلسلة البرامج الدينية للشيخ على جمعة، حيث بدأت الشركة تقديم السلسلة منذ موسم رمضان ٢٠٢٠ ببرنامج «مصر أرض الأنبياء»، ثم قدمت الموسم الثانى فى العام الذى تلاه تحت عنوان «مصر أرض الصالحين»، ثم الثالث فى رمضان الماضى، تحت اسم «مصر أرض المجددين».

وعكف فريق العمل، خلال الفترة الماضية، على تصوير حلقات البرنامج الذى يقدم رؤية لطبيعة تلاوة القرآن فى مصر، وكيف انتشرت أصوات القراء المصريين المميزة فى العالم الإسلامى بأكمله، وكيف حققوا ذلك النجاح بمواهبهم وإمكاناتهم الفائقة. ومن المقرر الاستعانة، خلال البرنامج، بعدد من المتخصصين فى الصوتيات وعلومها لتحليل كيف وصل هؤلاء إلى القمة، من خلال تحليل للمقامات والأصوات بالحديث عن أهم قامات مصر من القراء، مثل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ومحمد رفعت، والكثير ممن قدموا إسهامات هائلة فى مجال التلاوة. ومن المقرر عرض البرنامج الجديد على شبكة تليفزيون الحياة وقنوات «سى بى سى» والقناة الأولى المصرية، ومؤخرًا بدأت مختلف القنوات عرض الفيديو الترويجى للتنويه.

الداعية مصطفى حسنى يتناول كيفية إصلاح النفس البشرية عبر «رميم»

يقدم الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، عبر قنوات «أون»، برنامجه الجديد «رميم»، الذى بدأ الترويج له مؤخرًا، ويتناول مسألة إصلاح النفس البشرية عبر الإيمان بالله والاستعانة به وبقدرته على تجاوز عوامل الضعف الذاتية، والتعامل مع الموافق المختلفة.

وينضم البرنامج إلى سلسلة برامج ناجحة سبق أن قدمها الداعية مصطفى حسنى خلال السنوات الماضية، وتناولت عددًا من الموضوعات المختلفة، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لكونها تناسب مختلف الأعمار والفئات، وكان آخرها برنامج «القناع»، الذى تم عرضه فى العام الماضى، وناقش الفطرة الطبيعية للإنسان التى خلقه الله تعالى عليها، وكيفية تجاوز الخوف الذى يحجب عن الإنسان شخصيته الربانية الصادقة، ويحرمه من أن يعيش حياة جيدة.

«الدنيا بخير» للفتاوى.. وبث يومى للتراويح والفجر والابتهالات فى «الحياة»

تقدم شبكة تليفزيون «الحياة» عددًا من البرامج الدينية خلال موسم رمضان المقبل، أهمها برنامج «الدنيا بخير» للإعلامية لمياء فهمى عبدالحميد.

وتستضيف لمياء فهمى، خلال البرنامج الذى سيعرض خلال فترة ما بعد صلاة العصر يوميًا، عددًا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ومنهم الشيخ رمضان عبدالرازق، الذى سيقدم نصائح ومعلومات دينية تتناسب مع شهر رمضان.

كما تنقل شبكة «الحياة» شعائر صلاة العشاء والتراويح يوميًا على مدار شهر رمضان، من داخل مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وستوفر كل الإمكانات من أجل الخروج بالبث التليفزيونى بشكل مشرف.

كما تقدم «الحياة» فقرات لعدد من أهم المنشدين والمبتهلين خلال فترة المساء، وقبل السحور، خاصة الفائزين فى مسابقات الإنشاد والابتهال على مستوى العالم الإسلامى.

كما تنقل الشبكة صلاة الفجر والابتهالات التى تسبقها من عدد من المساجد المصرية، ليكون خير ختام لعروضها اليومية طوال الشهر الكريم.

محتوى مميز لـ«الجندى» و«عبدالمعز» فى «لعلهم يفقهون»

على قنوات «دى إم سى»، يواصل الدكتور خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والعالم الأزهرى رمضان عبدالمعز، تقديم برنامجهما المتميز «لعلهم يفقهون»، عصر كل يوم فى رمضان.

ويواصل البرنامج، الذى قدم عدة مواسم ناجحة طيلة السنوات الماضية، تقديم المعلومات الفقهية والدينية بشكل ميسر، مع تخصيص محتوى دينى يناسب الشهر الكريم.

ونجح برنامج «لعلهم يفقهون» فى صناعة شكل جديد للبرامج الدينية، وخرج عن الإطار التقليدى، ليصبح بمثابة جامعة تلعب دورًا فى تصحيح المفاهيم المغلوطة والتأكيد على قيم الوحدة الوطنية، مع التصدى للفتاوى المضللة وعرض الاختلاف بين المذاهب مع التفسير المبسط لكتاب الله، وربط العلوم المختلفة بالعلوم الدينية.