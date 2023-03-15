الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يستقبل أولى شحنات اللحوم المبردة من تشاد «فيديو»

حماة الوطن يستقبل
حماة الوطن يستقبل شحنة اللحوم التشادية

وصلت أولى طلائع شحنات اللحوم المبردة والتي تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية من دولة تشاد إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك تنفيذا للتعاون المبرم  بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد.
وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه من المستهدف استيراد 660 طنا شهريًا وطرحها في الأسواق.

وأكد نصير أن اللحوم خضعت لكافة الإجراءات البيطرية من خلال وجود أطباء مصريين في دولة تشاد يشرفون على ذبح تلك اللحوم وفقا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها.

شحنات اللحوم المبردة دولة تشاد مطار القاهرة الدولي حماة الوطن وزارة الدولة التحول الزراعي

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رسائل العين السخنة

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