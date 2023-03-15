كاميرات المراقبة مفتاح واقعة العثور على طفلة بمقابر أوسيم

تجري نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة في المقابر في ظروف غامضة في أوسيم، وتسمع لأقوال جيران المنطقة للتوصل للواقعة.

وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها، للوصول لهوية الطفلة ومرتكب الواقعة.

وأوضحت التحقيقات عن مفاجآت جديدة، أن الطفلة التي عثر عليها في المقابر ترتدي ملابسها كاملة، لكن بها آثار حروق وكدمات، وأن الواقعة بها شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة مجهولة الهوية، وملقاة في المقابر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، ونُقلت تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.