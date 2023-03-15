كيلو الزبيب بـ50 جنيهًا.. أسعار الياميش داخل معارض «أهلًا رمضان»

شهد معرض “أهلا رمضان” بمدينة نصر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع التخفيضات الكبيرة على السلع الغذائية.

ووفر المعرض اللحوم البلدي الطازجة بسعر لا يتجاوز 180 جنيهًا بفارق أكثر من 80 جنيهًا عن السعر المتداول في الأسواق حاليًا، إضافة إلى توافر السلع الرمضانية وعلى رأسها ياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أسعار السلع الرمضانية بمعرض «أهلاً رمضان» مدينة نصر



كيلو جوز هند 140 جنيها

كيلو لوز ني 260 جنيها

كيلو لوز محمص 300 جنيها

كيلو خروب مجروش 60 جنيها

كيلو بندق حصي 145 جنيها

كيلو مشمشية صغيرة 240 جنيها

كيلو مشمشية جامبو 340 جنيها



كيلو قراصيا جامبو 200 جنيها

كيلو قراصيا وسط 180 جنيها

كيلو زبيب مصري ذهبي 60 جنيها

كيلو زبيب مصري اسود 50 جنيها

كيلو كركديه اسواني 180 جنيها

كيلو دوم أسواني مجروش 70 جنيها

تمر هندي 300 جرام 24 جنيها

باكيت عرقسوس 200 جرام 69 جنيها

قمر الدين سوري 400 جرام 44 جنيها

ربع كيلو تين تركي جامبو 55 جنيها

زبيب إيراني 100 جرام 16 جنيه

مشمشية جامبو 100 جرام 36.80 جنيها

وافتتح الدكتور مصطفى ،مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان " بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر على أن يستقبل المعرض اليوم الأربعاء الجمهورية.

ويأتى معرض "اهلا رمضان" ضمن 455 شادرا ومعرضا تم افتتاحها على مستوى محافظات الجمهورية ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انتشار معارض "أهلا ‏رمضان".