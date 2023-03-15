مسلسلات رمضان 2023| جدول عرض الكبير أوي 7

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول مواعيد مسلسلات رمضان 2023، والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم والأعمال المختلفة، ونقدم لمتابعي الدستور مواعيد مسلسلات رمضان 2023.

مواعيد مسلسلات رمضان 2023

انتهت القنوات الفضائية المختلفة من وضع الخريطة البرامجية لها للعرض خلال الشهر الكريم وحددت بشكل نهائي مواعيد مسلسلات رمضان 2023 ومن المقرر أن تعرنها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ القنوات عرض الأعمال الدرامية بداية من مساء الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء وبعض القنوات في الساعة الثانية عشرة مساء للأعمال غير الحصرية على القنوات، ومن المقرر أن تعرض الأعمال الحصرية بداية من بعد المغرب بأول أيام شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

وعلم الدستور أن شبكة قنوات أون حددت مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي وعدد من النجوم ومن المقرر أن يكون عقب أذان المغرب بـ 5 دقائق ومن المقرر عرض الحلقة الأولى يوم الخميس القادم في تمام الساعة السادسة و10 دقائق ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام غسماعيل وعدد كبير من ضيوف الشرف.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2

حددت شبكة قنوات دي إم سي أن يكون مسلسل يحيى وكنوز 2 الذي يقدم تحتاسم "سر البردية" في وقت المساء مع وقت الإفطار ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن المواعيد أيضا خلال الساعات القليلة القادمة والعمل يقدم الحضارة المصرية بشكل مختلف وهو من تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد ومن إنتاج هاشتاج ويشارك في بالطولة سامي مغاوري ومحمد ثروت.