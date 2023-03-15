دشن طلاب بجامعة حلوان، حملة توعية لزملاؤهم حول الإسعافات الأولية، والتوعية من المخاطر، وكيفية التعامل معها، حيث شملت الندوة طلاب من كليتي التمريض والعلوم.

وعُقدت ندوة بين أسرتي إيجابيون بكلية العلوم، و«نرساوي» بكلية التمريض، عن الإسعافات الأولية، وجرى التحدث حول الهدف من الإسعافات الأولية - الحروق - فقدان الوعي - الكسور - الاختناق – والجروح، وقدمتها الطالبة شيماء الغمري، ووضحت كيفية تطبيق الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

الندوة التي بدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عبد الحميد الفار، الطالب بالفرقة الرابعة، تناولت أيضًا موضوع عن «كيفية التعامل مع ضغوطات الحياة»، والتي قدمتها الدكتورة وفاء عثمان عبد الفتاح، رئيس قسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض جامعة حلوان.

كما ضمت الندوة كورال كلية التمريض (Tempo) وقاموا بتقديم فقرة بالندوة، إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة بهدايا للطلاب.

جاءت الندوة برعاية الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم، الدكتور أيمن موريس، وكل الكلية الكلية لشئون الطلاب والتعليم، وإشراف الطلاب أسامة حسن - الأخ الأكبر لأسرة إيجابيون، الطالبة شهد محمد- الأخت الكبرى لأسرة إيجابيون، الطالب عبد الحميد الفار - الأخ الأكبر لأسرة نرساوي، الطالبة شيماء الغمري - الأخت الكبرى لأسرة نرساوي، إسلام حسام، رائد أسرة إيجابيون، الدكتورة وفاء عثمان عبد الفتاح، رائد أسرة نيرساوي، والدكتورة صباح نزيه، نائب رائد أسرة نرساوي، ومنارة فودة، منسق الأنشطة بكلية العلوم، مسئول النشاط داليا حافظ، مدير رعاية الشباب كامل محمد.

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان

«إسعفونا».. طلاب يقدمون توعية عن الإسعافات الأولية بجامعة حلوان