مسلسلات الكرتون 2023| يحيي وكنوز 2 والمحمية.. محتوى آمن للأطفال

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسلات الأطفال خلال شهر رمضان المقبل 2023، وتحظي أعمال الأطفال خلال شهر رمضان بإقبال جماهيري كبير نظرًا لطبيعتها في عرض العديد من المعلومات القيمة لهذه الفئة العمرية التي تهتم بها الدولة.

مسلسلات الأطفال في رمضان 2023

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد من الأعمال المميزة للأطفال خلال شهر رمضان في إطار حرص الشركة على تقديم محتوى مميز وهادف.

ويزخر الموسم الرمضاني هذا العام بعدد من مسلسلات الأطفال التي يتم تقديمها على أعلى مستوى من التقنية والابهار البصري.

وخلال هذا التقرير تقدم الدستور قائمة مسلسلات الأطفال خلال شهر رمضان المقبل 2023.

يحيى وكنوز 2

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل “يحيى وكنوز” العام الماضي تبدأ الشركة المتحدة في عرض الجزء الثاني من المسلسل بشكل يومي خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ويحمل الجزء الثاني من مسلسل “يحيى وكنوز” اسم “سر البردية” ويحمل الجزء الجديد عدد من المغامرات والمفاجآت.

يحيى وكنوز

تدور أحداث الموسم الثاني في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم، أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.





كما يستعرض المسلسل في الجزء الثاني سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع، والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم، والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي، والملك رمسيس الثالث ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال، وحاكم الأقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني، بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني والذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.

مسلسل يحيى وكنوز 2 يعرض بشكل يومي خلال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc ومنصة watch it وهو مكون من 30 حلقة مدة كل حلقة 15 دقيقة.

المحمية

وفي إطار اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأطفال قررت عرض مسلسل أخر للأطفال وهو أحد الانتاجات الأصلية للشركة وهو أول عمل "ثلاثي الأبعاد" ويحمل اسم مسلسل "المحمية" من إنتاج شركة "هاشتاج".

وتعرض قناة "الحياة" فى رمضان المقبل، المسلسل بشكل حصري و تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية.

وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.

ويقول أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض"، مشيرًا إلى أنه "انتهى من تسجيل الحلقات وحاليًا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان المقبل".

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.