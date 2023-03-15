«القوى العاملة» تحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل في الوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأه اقتصاديا للفتيات وشباب الخريجين للمتدربين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتفعيل أدواتها بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وبالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاج والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في تقريره، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامجها في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، جرى حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها المديرية للمسجلين بها، مع استكمال تنقيح وتوسيع تلك القاعدة لتشمل كل العمالة غير المنتظمة الموجودة في أنحاء المحافظة.

ونوه مدير المديرية إلى أن المديرية تستكمل دورها التوعوى للفتيات خريجات برامج التدريب المهني التي تنفذها المديرية على المهن التى يحتاجها سوق العمل، باعتبارهم شركاء التنمية وقواعدها الراسية، حيث نظمت المديرية ندوة تثقيفية في مجال ريادة الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً للفتيات وشباب الخريجين المتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المحلية لقرى جورمشين 7 بمركز ومدينة باريس، مؤكداً أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية التى يتم تنفيذها من خلال التقديم في مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.

خلال حصر القوى العاملة العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل

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