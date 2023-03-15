نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

يبدأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين الكبار، حيث تستمر لمدة 3 أيام.

ويلتقي نتنياهو، غدًا الخميس، المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال مسئولون رفيعو المستوى من ألمانيا أنه من المتوقع أن يعرب شولتس عن قلقه إلى نتنياهو بشأن تداعيات الإصلاح القضائي في إسرائيل.

وأكد مسئول ألماني رفيع المستوى إن إضعاف المؤسسات في إسرائيل يمكن أن يكون له تأثير سلبي على العلاقات مع ألمانيا.

ويتوجه نتنياهو إلى ألمانيا بعد زيارة رسمية أجراها إلى إيطاليا، استمرت لنحو أسبوع.