الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

نتنياهو
نتنياهو

يبدأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين الكبار، حيث تستمر لمدة 3 أيام.

ويلتقي نتنياهو، غدًا الخميس، المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال مسئولون رفيعو المستوى من ألمانيا أنه من المتوقع أن يعرب شولتس عن قلقه إلى نتنياهو بشأن تداعيات الإصلاح القضائي في إسرائيل.

وأكد مسئول ألماني رفيع المستوى إن إضعاف المؤسسات في إسرائيل يمكن أن يكون له تأثير سلبي على العلاقات مع ألمانيا.

ويتوجه نتنياهو إلى ألمانيا بعد زيارة رسمية أجراها إلى إيطاليا، استمرت لنحو أسبوع.

نتنياهو إسرائيل المستشار الألماني المانيا رئيس الوزراء الاسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمرج

المشدد 3 سنوات لسائق أصاب ربة منزل ونجلها بشبين القناطر

المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة دارجة بخارية بالشرقية

القبض على «مستريح الملابس» بالغربية

ضبط شخص نصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

القبض على عصابة الهواتف المحمولة بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة