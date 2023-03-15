الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق أصاب ربة منزل ونجلها بشبين القناطر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات وتعويض 100 ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنية لسائق؛ لإحداث إصابة ربة منزل ونجلها، والقيادة تحت تأثير المخدر وحيازته مواد مخدرة بشبين القناطر.
 

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8460 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3088 لسنة 2022 كلي شمال بنها، "أحمد م.ع" 40 سنة سائق، ومقيم شارع بلى سالم مركز أبو كبير الشرقية، أنه بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأحرز المتهم جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش الجاف بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد المركبة نقل رقم "ر ص ق 8453"، وهو تحت تأثير مخدر محل الوصف السابق، وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما "فاطمة محمد سليمان"، ونجلها "عبد الله أحمد يحيى" بإصابات جسيمة.

وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر، حال كونه متعاطيًا لنبات مخدر محل الوصف الأول، فاصطدم بالمجني عليهما محدثًا بهما.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد اصابة ربة منزل شبين القناطر مواد مخدرة

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وائل لطفي

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