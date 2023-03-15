ضمن حملة «تدابير».. جهاز حماية المستهلك ينظم ورشة مجانية لطلاب إعلام القاهرة

نظم جهاز حماية المستهلك، ورشة تدريبية لطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ضمن الحملة الطلابية «تدابير»، والتي تستهدف التوعية بقوانين حماية المستهلك، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.

وقالت سحر شريف، قائد الفريق الطلابي؛ إن الورشة جاءت ضمن حملتهم الاجتماعية «تدابير»، برعاية الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام، والدكتورة داليا محمد عبد الله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور محمد عتران، مدير وكالة كلية الإعلام لتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية، وإشراف الدكتورة الدكتورة فتحية صبري، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، وياسمين عمر ونوران خالد.

وأضافت أن ورشة تدريبية جاءت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تحت رعاية المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، تناولت مجالات الأخلاقيات والشئون القانونية وقوانين حماية المستهلك، حرصًا من قسم العلاقات العامة والإعلان على تنمية مهارات الطلاب، في إطار مشروع التخرج المعني بجهاز حماية المستهلك.

الندوة تتضمن شرح لأهم قوانين جهاز حماية المستهلك، وأهمية الإعلام ورسائل التوعية و تأثيرها على المستهلك

كما تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور، منها التعريف بدور جهاز حماية المستهلك من خلال إداراته المختلفة، وشرح لأهم قوانين جهاز حماية المستهلك، وأهمية الإعلام ورسائل التوعية و تأثيرها على المستهلك.

حاضر بالورشة المدرب مصطفى عبد الستار، مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، و الدكتورة شيماء سلامة، نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز.

يذكر أن حملة تدابير تضم 21 طالبًا في كلية الإعلام جامعة القاهرة، هم: سحر شريف، روان خالد، مارتينا أسامة، هند عبدالله، روان صبري، أحمد ناصر، ندى محمود، ياسمين طارق، آلاء محمد، سلمى الروبي، آية أمين، رؤى عاشور، محمد جعفر، حبيبة عاطف، مصطفى عاشور، علياء صلاح، سهيلة سعيد، أحمد يونس، مريم هادي، يوسف خالد، حازم زكي.