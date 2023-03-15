مخرج «يحيى وكنوز»: الموسم الثانى يستهدف شريحة أكبر.. وزيادة مدة الحلقات لربع ساعة

قال المخرج محمد عيد، مخرج مسلسل يحيى وكنوز، إن الموسم الثاني من العمل يتميز بالجرأة في التناول والجودة، حيث يستهدف شريحة أكبر من المشاهدين خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أننا حاولنا في معظم الأوقات التقريب من المستوى العالمي على مستوى كل عناصر العمل.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

وتابع أن الجزء الثاني من «يحيى وكنوز» به شخصيات جديدة للغاية مختلفة عن العام الماضي، وهناك شخصيات درامية تناقش فئات نفسية من المجتمع نعطي بها بعض المعلومات عن التعامل مع الطفل حتى ولو كان انطوائيًا، وهناك بعض التلميحات للتعامل مع الأطفال بشكل عام، بالإضافة إلى الكثير من القيم التي حرصنا على غرسها في الأطفال.

رمضان الطفل على قنوات المتحدة

وأضاف مخرج المسلسل أن هناك عددًا من النجوم المميزين في العمل الجديد، مؤكدًا أن الفنان الكوميدي محمد ثروت يقدم دورًا مختلفًا ومميزًا في الموسم الثاني، بالإضافة إلى استمرار عدد من نجوم الموسم الأول، منهم الفنان أحمد العوضي، والفنان سامي مغاوري، والفنان علاء مرسي في دور «سينو» وهو الدور الممتد من العام الماضي، ولم يتصدر الموسم الثاني النجوم بشكل كبير مثل الموسم الأول، حيث أردنا توصيل رسالة هي قيمة العمل نفسه، وأن به محتوى بعيدًا عن فكرة تصدير عدد من النجوم للبطولة أو غيره، معبرًا عن أمنيته بأن ينال العمل إعجاب الجمهور خلال الموسم الرمضاني القادم وأن يرتبط به الجمهور.

وأكد أن العمل في مراحله الأخيرة لإنهاء الحلقات والمونتاج، لكن كل الأمور تسير بشكل طبيعي، موضحًا أنه كان هناك تحدٍّ كبير في تقديم عمل بكوادر مصرية، وكيف نقدم في هذا المجال كوادر جديدة ونعطي للعالم العربي نبذة عن جاهزيتنا للمنافسة عالميًا وليس محليًا.

وأكد أن الفريق بالكامل يشارك كالمحاربين من أجل تقديم عمل مميز يليق بنجاح الموسم الأول، وأن العمل الجديد سيكون به 78 شخصية بين رئيسية وثانوية، وأن العمل به 82 لوكيشن وهذا يحتاج وقتًا ومجهودًا وتكلفة كبيرة للغاية.

وأضاف: نعمل في المسلسل بشكل قومي ونريد أن نقول إن مصر تستطيع عملًا بهذا الحجم الكبير، وكان من المفترض أن يستغرق عامين من العمل، واستطعنا إنجازه في 6 أشهر وهو رقم قياسي للغاية في التنفيذ وإنجاز كبير نتمنى أن ينال الإعجاب، مشيرًا إلى أن العمل به أغنية في منتصف الحلقات ستكون مميزة، بالإضافة إلى أغنية صغيرة يقدمها الفنان سامي مغاوري.

وأوضح أن الموسم الثاني سيقدم نفس تتر العام الماضي وأنه بناءً على طلب الجماهير تمت زيادة مدة الحلقات إلى ربع ساعة ومن المتوقع عرضه خلال وقت الإفطار.