الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ما بين الهوس والسحر.. مصمم بريطاني يستوحي تصميماته من مصر القديمة

الفن المصري القديم
الفن المصري القديم

سلطت مجلة "فوربس" الأمريكية، الضوء على هوس الفنانين ومصممي الأزياء والتصميمات الهندسية والأكثر شهرة عالميا، بالفن المصري القديم حيث تستوحي العديد من التصميمات العالمية من الحضارة المصرية القديمة وفنها الراقي الذي أثبت جداره في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياة وموضوعاته الكثيرة التي أذهلت العالم بأسره، ويبدو ذلك واضحاً مما سجله هذه الموضوعات واللوحات التذكارية التي تأثر بها أشهر مصممي في العالم. 

  
وتابعت المجلة الأمريكية في لقاء مع المصمم البريطاني الشهير"آلان كولينز"، أن سر شهرته وتصميماته الساحرة مستوحاة من الحضارة الفرعونية ومصر القديمة، مشيرة إلى أن الفنان البريطاني ينقل أفكاره من خلال قطع الأثاث والنحت والرسم الراقي، وصُنعت أعماله من قبل أفضل الحرفيين باستخدام أحدث التقنيات المتخصصة المتوارثة عبر الأجيال، ويتم اختياره للمواد لجمالها وحساسيتها وقدرتها على التقدم في السن برشاقة.


ويقول كولينز، إنه يعمل على إنشاء التصميم من خلال قطع أثاث، والحصول على هذا الخط الصحيح هو دائمًا يريد لوحات ولافتات مبهجة وهو ما كان في عصور مصر القديمة.

 

الهوس بفن وهندسة الحضارة المصرية القديمة

  

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وأكد كولينز، هوسه بسحر وفن وهندسة الحضارة المصرية القديمة التي تعتبر الحضارة الأعظم في مجال الهندسة والأثاث بشكل عام، كما أنه يقوم باختيار المواد الأساسية في تصميماته على أساس كلي بعناية مثلما كان يفعل القدماء المصريين، حيث يقوم باختيار المواد لجمالها، وحساسيتها، وقدرتها على التحمل مثل البرونز، والخشب الصلب، والرخام، وجلد سمك أرابيما، لافتا إلى أن المنتج المتماسك في الشكل لا يتطلب أي زخرفة، بينما يتطلب موهبة ورقي حضاري كبير. 

العديد من التصميمات الفن الراقى جداره التعبير عما يحيط به الحضارة المصرية القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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