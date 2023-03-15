8 مصابين فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد»

أصيب 8 أشخاص في حادث اصطدام ميكروباص بشجرة في الكيلو 17 على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد".

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيليةـ إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة، يفيد باصطدم ميكروباص بشجرة في الكيلو 17 على طريق الإسماعيلية بورسعيد اتجاه بورسعيد بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بقيادن حسين كساب بـ7 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.