الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يعاود الارتفاع مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية

الدولار
الدولار

وجد الدولار دعما في الأسواق الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعًا.
وفي التعاملات المبكرة، انحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين لترتفع العملة الأمريكية نحو 0.2 بالمئة أمام كل من اليورو والين مسجلة 132.52 ين و1.0729 دولار أمام العملة الأوروبية الموحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير، ما يبقي الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لاحتواء ارتفاع الأسعار.
واستقر الإسترليني، الذي زاد حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، عند 1.2149 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6225 دولار بينما استقر الدولار الأسترالي، الذي زاد 1.5 بالمئة منذ مطلع الأسبوع، عند 0.6682 دولار.

الدولار الفائدة في الولايات المتحدة الولايات المتحدة بيع الدولار العملة الأمريكية

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وائل لطفي

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