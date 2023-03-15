رئيس «العجمي» السابق: راهنت على الشباب للفوز بجائزة التميز الحكومي

حصد حي العجمي في الإسكندرية، المركز الثاني بجائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الأحياء).

وكُرِّم السيد موسى، الرئيس السابق لحي العجمي، من الدكتور محمد مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب السيد موسى عن سعادته بحصول الحي للعام الثاني على التوالي بمركز في جائزة التميز الحكومي، مشيرًا إلى أن لحظة التكريم من رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة دولة الإمارات الشقيقة، كللت الجهود لكل من ساهم في الوصول لهذا المركز.

وقال «موسى»: راهنت على هذه الجائزة من خلال فريق عمل من الشباب على درجة عالية من الكفاءة، وتبنيت الشباب بإعطائهم الخبرة، وهو ما حصدناه بالنجاح والتفوق والحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن حي العجمي ذو طبيعة خاصة، وبه العديد من المشكلات حيث يضج بالتكدس والعشوائية، وكان هدفنا هو وضع التطوير نصب أعيننا والمنافسة مع أحياء على درجة عالية من الكفاءة وهذا في حد ذاته إنجاز.

وأضاف أنه قام بعمل منافسة شريفة للعاملين بالحي لكي ينهضوا بالأداء، حيث تتم مسابقة أسبوعيًا للعاملين من خلال سؤال لكي يبحثوا ويقرأوا ويكتسبوا معلومات، ويتم إعلان الفائز من خلال قرعة يتم اختيار 3 مراكز فائزة بحافز مادي بسيط، ولكن كان الدعم المعنوي هو الأهم، وهو ما كان له أثر ومردود إيجابي انعكس على بيئة العمل وخدمة المواطن، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي ينادي بها الرئيس السيسي وهي توفير جودة الحياة والمعيشة.

وتابع أن العمل كان يتم على التوازي، من خلال النهوض بأداء العاملين بالحي، مع أعمال التطوير بالشارع، ووضع خطط عمل مدروسة وإطلاق مبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني لكي يلمس المواطن التغيير والتطوير على أرض الواقع، مشيرًا أن هناك العديد من المبادرات كان لنا السبق فيها وأحياء كثيرة حذت حذونا، حيث حولنا أماكن من مقالب للقمامة إلى مسطحات خضراء، واطلقنا مبادرات مثل «بأدينا نجملها، لا للمخدرات، صحة المواطن» وغيرها من فعاليات خاصة بالمرأة، ومحو الأمية، بالمشاركة مع شباب الجامعات والمجتمع المدني.

وذكر أن العام الماضي حصد حي العجمي بالمناصفة مع حي المنتزه أول المركزين الرابع والخامس بجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بدعم من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتكليفات والتأكيد على توفير اجود خدمة اللمواطن، مشيرًا إلى أنه مع نقله حاليًا لحي العامرية أول، يوجد العديد من الخطط لرفع الأداء، وتنظيم الهيكل الوظيفي داخل الحي، ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية، لنستطيع تحقيق نجاحات في حي العامرية أول لنكون دائمًا عند حسن ظن المواطن.